Пушков: демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России

Член Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал победу Владимира Путина на президентских выборах-2018. По словам сенатора, россияне сплотились вокруг его фигуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Путина, превысило 56 млн человек - и это самый высокий результат на президентских выборах в истории России.

"Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России - небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт", - написал Алексей Пушков в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Путин рассказал, что сейчас думает над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок.