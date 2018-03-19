В аэропорту Екатеринбурге задерживают сразу три рейса

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово стразу три самолёта улетят с задержкой. По данным онлайн-табло Кольцово, дело идёт о рейсах из Екатеринбурга в Тбилиси, на Гоа и Пхукет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Самолёт авиакомпании "Роял Флайт", который должен был вылететь на Гоа в 10.00 утра, пока задерживают на один час. Эта же авиакомпания задерживает вылет в Пхукет на 7 часов. Причина - решения авиакомпании. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" задерживают на пять часов. Улететь в Тбилиси уральцы должны были в 13.30, теперь в 18.40.

Отметим, что ранее губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву жаловались на работу авиакомпании "Уральские авиалинии". Глава региона обещал разобраться, но заявил, что "в целом уральцев поддерживает".

Задержки рейсов - постоянное явление. Например, Azur Аir неоднократно задерживал самолеты с уральцами - из крупных инцидентов можно вспомнить ожидание вылета в Екатеринбург из Вьетнама, затянувшееся на 17 часов, на 9 часов опоздал вылет борта этой компании в Китай, 12 часов ждали вылета пассажиры рейса на Анталью. Все эти случаи произошли уже после того, как в августе 2017 года, авиакомпания была оштрафована за задержки рейсов из Кольцово.