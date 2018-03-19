На Южном Урале членов УИК обвиняли в краже паспорта и пытались избить

В Челябинской области не зарегистрировали нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Однако южноуральцы жаловались на голосование против воли и отсутствие графы "против всех". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной Общественной палаты.

В ОП отметили, что жалобы носили единичный характер и быстро отрабатывались.

В Чебаркуле пожаловались на голосование военных, которых, по словам заявителя, заставляют голосовать против их воли. Информация не подтвердилась.

Один из избирателей был возмущен отсутствием графы "против всех".

Помощь сотрудников полиции на избирательных участках на Южном Урале потребовалась дважды.

Так, гражданка обвинила членов УИК в краже паспорта. Вызвали полицию, однако документ женщина нашла у себя в сумке.

На избирательном участке №543 в Челябинске женщина набросилась на членов УИК из за того, что ей отказали в просьбе доставить урну по месту нового жительства матери.

"Женщина рассказала, что мать не является инвалидом, а просто переехала по другому адресу. После того, как гражданке объяснили, что это не является уважительной причиной для выезда УИКа на дом, она накинулась с кулаками на членов комиссии. Через несколько минут сотрудники полиции удалили с участка буйную избирательницу", - рассказал председатель Совета молодых адвокатов, член мобильной группы Михаил Кириенко.