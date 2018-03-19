Екатеринбург встал в пробки из-за непогоды

Сегодня утром жители Екатеринбурга попали в восьмибальные пробки, об этом свидетельствует сервис "Яндекс.Пробки". На карте также отмечены десятки ДТП. На город накануне обрушился снегопад, сильный ветер и метель.

Напомним, что спасатели МЧС предупредили об ухудшении погоды в Свердловской области. По их данным, сегодня ветер может достичь 25 метров в секунду, а снег еще усилится. Также сотрудники спецслужбы предупредили, что в городе возможны аварии на объектах энергетики из-за сильных порывов ветра и повреждение кровли жилых домов и строений.

Как сообщается на сайте Уральского гидромедцентра, сегодня температура может опуститься до -23 градусов, также ожидается местами небольшой и умеренный снег, метели и снежные заносы на дорогах. К середине недели морозы утихнут, температура воздуха в среду ночью -16, возможно, выпадет снег.