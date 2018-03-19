Жительница Ямала получила четыре года за секс с подростками

32-летняя жительница Ноябрьска наказана за секс с двумя несовершеннолетними, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

Ноябрянка на четыре года отправится в колонию общего режима.

Напомним, женщина вступила в интимную связь с ямальцами в ноябре 2017 г.

В феврале на всю Россию прогремела аналогичная история, случившаяся в Челябинской области. В один из южноуральских детдомов приезжал 51-летний мужчина, которого мальчики знали под именем Сергей. Сотрудники учреждения заранее "готовили" мужчине детей, с которыми злоумышленник отправлялся на "отдых": мальчики с ним рыбачили, а потом он насиловал их. Возбуждено уголовное дело. Задержан 51-летний местный житель, причастный к совершению преступлений. Потерпевшими признаны семь воспитанников.