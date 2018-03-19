В Нижнем Тагиле выборы прошли без нарушений

Согласно предварительным итогам голосования, в Нижнем Тагиле при явке более 62% на выборах президента победу одержал самовыдвиженец Владимир Путин, набрав более 75 голосов (в целом по области – около 74%). На втором месте Павел Грудинин (около 12%), на третьем Владимир Жириновский (8%), далее следуют Ксения Собчак (1,6%) и те, за кого проголосовали менее 1% тагильчан: Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

По словам председателя Нижнетагильской избирательной комиссии Лидии Брызгаловой, в день голосования в городе не было зафиксировано ни одного нарушения, связанного с выборами.

"Граждане у нас сознательные, мы и не ждали каких-то неожиданностей, - пояснила она Накануне.RU. - Органы правопорядка внимательно следили за ходом выборов, но вмешиваться в происходящее им не пришлось, разве что проверяли документы у тех, кто проводил опросы граждан на выходе с избирательных участков".