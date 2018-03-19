Путин поставил рекорд на выборах президента по абсолютному числу голосов

Количество избирателей, отдавших свой голос за Владимира Путина, превысило 56 млн человек - это самый высокий результат на президентских выборах в истории России.

Как сообщает ЦИК, по итогам подсчета 99,65% бюллетеней, число голосов, отданных за Путина, достигло 56 021 803.

Стоит отметить, что это рекордный результат не только лично для Путина, который избирается на пост президента в четвертый раз, но и в истории президентских выборов в России.



Наибольшее количество избирателей в абсолютных цифрах проголосовало за Путина в 2004 году - 49 565 000 человек. На первых выборах в 2000 году он победил, получив 39 585 000 голосов, в 2012 году за него проголосовали 45 602 000 человек.

До этого наибольшее количество голосов в ходе​ президентских выборов в России набирал в 2008 году Дмитрий Медведев - за него проголосовали 52 530 712 человек.

После подсчета 99,65% бюллетеней Владимир Путин лидирует на выборах президента с результатом 76,66% голосов избирателей.

На втором месте - кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,80% голосов избирателей, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского проголосовали 5,67% избирателей, Ксения Собчак набрала 1,67% голосов избирателей, Григорий Явлинский - 1,04%. Максим Сурайкин, Борис Титов и Сергей Бабурин набрали менее 1% голосов каждый.

Явка избирателей на выборах президента составила около 67% после обработки 95% протоколов. Это на полтора процента выше, чем явка на прошлых президентских выборах 2012 года.