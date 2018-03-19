В Челябинской области полиция не зафиксировала нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента

В Челябинской области на момент закрытия избирательных участков не было зафиксировано нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В охране правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Полицейские совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивали безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов c избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.

Напомним, по предварительным итогам, Владимир Путин в Челябинской области набрал 73% голосов при явке 66,41%.