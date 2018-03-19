Полиция: выборы президента в Свердловской области обошлись без нарушений

В свердловской полиции заявили, что на момент закрытия избирательных участков органами внутренних дел не было зафиксировано нарушений, способных повлиять на ход и итоги выборов президента России.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД РФ по Свердловской области, для обеспечения правопорядка на избирательных участках было задействовано около 275 тыс. сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств, членами избирательных комиссий, а также представителями общественности. Также была предоставлена возможность принять участие в голосовании всем сотрудникам органов внутренних дел.

В дальнейшем полицией совместно с подразделениями Росгвардии и народными дружинами обеспечивалась безопасность при подсчете голосов, а также при транспортировке протоколов и иной документации с избирательных участков в вышестоящие избирательные комиссии.

Напомним, ранее избирательная комиссия Свердловской области озвучила предварительные итоги выборов президента России 2018 года. Явка составила 62,35%, Владимир Путин получил 74,60% голосов избирателей.