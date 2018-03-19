Член СПЧ: Ситуация на выборах в Челябинской области была спокойная, но есть несколько системных проблем

Член СПЧ Иван Засурский, возглавивший мониторинговую группу по выборам в Челябинской области, заявил, что ситуация на выборах в регионе была спокойная, но есть несколько системных проблем, сообщили накануне в пресс-службе Совета по правам человека.

Иван Засурский обратил внимание на технические проблемы. В Челябинске было восемь случаев отказа считывающих устройств КОИБов, в результате было остановлено голосование и перешли на "урну". В некоторых следственных изоляторах вносили паспортные данные в список избирателей.

"Могу сказать, что данная избирательная кампания проходит достаточно спокойно по сравнению с прошлыми. Обращения граждан, безусловно, есть, но серьезных, — таких, которые могли бы повлиять на результат, — мало. Имеют место быть технические проблемы: дают сбои КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Поэтому сейчас главное, чтобы подсчет голосов прошел правильно и без каких-либо нарушений", — отметил правозащитник.