На Ямале на фоне рекордной явки Путин получил 86% голосов

Избирательная комиссия Ямала озвучила информацию о политических предпочтениях жителей округа, голосовавших на выборах президента страны, передает корреспондент Накануне.RU.

За Владимира Путина проголосовали 85,54% избирателей (291 тыс. 409 человек). 5,72% избирателей (19 тыс. 488 человек) поддержали кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В пользу лидера ЛДПР Владимира Жириновского высказались 5,7% голосовавших (19 тыс. 409 человек). Остальные пять кандидатов не преодолели и однопроцентного барьера.

Отметим, за два часа до конца голосования явка в регионе была выше чеченской, которая считается "эталонной", – 84,86% тех, кто имеет право голоса, решили отдать свой гражданский долг.

Напомним, в 2012 году на Ямале Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей (283 тыс. 300 человек). Второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%. Михаил Прохоров, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, набрал 2,33%. На последнем месте оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов с результатом 1,49%. Явка составила 93%.