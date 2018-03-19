В Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги выборов президента: победу одержал Владимир Путин

В Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги выборов президента России. Победу одержал Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Дзержинской избирательной комиссии, Путин набрал 75,20% голосов избирателей. Второе место занял Павел Грудинин - у него 11,07%. Третьим стал Владимир Жириновский - 7,71%.

По данным Ленинской избирательной комиссии, Путин получил 75,09%, Грудинин - 11,06%, Жириновский - 7,15%.

Наконец, по сведениям Тагилстроевской избирательной комиссии у Путина 75,38%, у Грудинина - 10,84%, у Жириновского - 7,37%.

Все остальные кандидаты набрали менее 5%.

Напомним, ранее избирательная комиссия Свердловской области озвучила предварительные итоги выборов президента России 2018 года. Явка на выборах составила 62,35%, Владимир Путин получил 74,60% голосов избирателей.