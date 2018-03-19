В Югре за Путина проголосовали более 600 тысяч избирателей

Избирком Югры озвучил расклад сил на выборах президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

В Югре выбрать главу государства пришли 68,2% тех, кто имеет право голоса. Из них 76,23% (601 тыс. 306 человек) поддержали Владимира Путина, 12,02% (94 тыс. 796 человек) – кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 6,79% (53 тыс. 580 человек) – председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Остальные кандидаты получили от 0,5 до 1,38% голосов.

Напомним, в 2012 году явка в нефтяном регионе составила 64,04%. Владимир Путин получил голоса 469,8 тыс. югорчан – 66,41% избирателей. Второе место – у Геннадия Зюганова: 13,8% голосов. На третьем с результатом в 8,11% расположился Владимир Жириновский. Михаил Прохоров занял четвертое место, набрав 7,14%, меньше всего голосов получил Сергей Миронов – 3,29%.