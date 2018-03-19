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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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В Югре за Путина проголосовали более 600 тысяч избирателей
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Наталья Комарова, выборы президента, Сургут (2018) | Фото: правительство Югры

Избирком Югры озвучил расклад сил на выборах президента РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Югре выбрать главу государства пришли 68,2% тех, кто имеет право голоса. Из них 76,23% (601 тыс. 306 человек) поддержали Владимира Путина, 12,02% (94 тыс. 796 человек) – кандидата от КПРФ Павла Грудинина, 6,79% (53 тыс. 580 человек) – председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Остальные кандидаты получили от 0,5 до 1,38% голосов.

Напомним, в 2012 году явка в нефтяном регионе составила 64,04%. Владимир Путин получил голоса 469,8 тыс. югорчан – 66,41% избирателей. Второе место – у Геннадия Зюганова: 13,8% голосов. На третьем с результатом в 8,11% расположился Владимир Жириновский. Михаил Прохоров занял четвертое место, набрав 7,14%, меньше всего голосов получил Сергей Миронов – 3,29%.

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В Югре за Путина проголосовали более 600 тысяч избирателей
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