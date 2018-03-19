Итоги выборов в Курганской области: Путин набирает 73,3% голосов, на втором месте Грудинин с 13,67% голосов

В Курганской области Владимир Путин, по предварительным итогам, набрал 73,3% голосов. В 2012 году результат главы государства был на 10% ниже - 63,39 % голосов избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительный итогам, после обработки протоколов, поступивших от всех ТИК, кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место, набрав 13,67% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский занял третье место с 8,74% голосов избирателей.

Остальные кандидаты набрали около 1%. Так, у кандидата от "Гражданской инициативы" Ксении Собчак 1,06% голосов, у лидера "Яблока" Григория Явлинского - 0,53%, у председателя "Партии Роста" Бориса Титова - 0,5%, у кандидата от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина - 0,62% и у кандидата от "Коммунистов России" Максима Сурайкина – 0,69%.

Напомним, по итогам выборов президента в 2012 году в Курганской области Путин набрал 63,39% голосов, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 17,40%, Жириновский - 8,57%. Явка в 2012 году была 64,16 %.