В Тюменской области Путина поддержали 80% избирателей при явке в 75%

В Тюменской области при подсчете данных со всех 29 избирательных комиссий определился расклад сил по итогам выборов президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

Самовыдвиженец Владимир Путин получил поддержку 79,87% избирателей (639 тыс. 828 голосов). На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с результатом в 8,33% (66 тыс. 767 голосов). Третье место – у председателя ЛДПР Владимира Жириновского, его поддержали 7,4% голосовавших (59 тыс. 279 человек). Остальные пять претендентов на высший пост получили от 0,55 до 1,36% голосов. При этом на выборы пришли 74,85% тех, кто имеет право голова.

Напомним, в 2012 году явка на выборы составила 79,21%. Путина поддержали 73,1% избирателей или 611,2 тыс. человек. Второе место в 2012 году занял Геннадий Зюганов с 11,41%. Владимир Жириновский получил 7,07% голосов, Михаил Прохоров – 5,15%. На последнем месте был Сергей Миронов с 2,45%.