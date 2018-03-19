Мадуро поздравил Путина с победой на выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, по последним данным, среди кандидатов на выборах, состоявшихся 18 марта, продолжает уверенно лидировать самовыдвиженец Владимир Путин с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

Как сообщает ТАСС, Мадуро, поздравив российского лидера с победой, также похвалил российский народ за "проявление патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии".

"Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с его переизбранием на этот пост на период 2018-2024 годы", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства связи и информации Венесуэлы.

Президент латиноамериканской страны также отметил, что "сплочённость российского народа вокруг своего лидера и его стремление к независимости и развитию представляют собой прочную гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости и следующего таким основополагающим ценностям, как солидарность и уважение к международному праву и многосторонности".

Кроме того, он напомнил о тесных связях с Россией, которые были выстроены при его покойном предшественнике Уго Чавесе. По словам Мадуро, Москва и Каракас стали тогда союзниками в вопросе "развития двустороннего сотрудничества и координации [усилий] в сфере международной политики с целью распространения мира и справедливости в международных отношениях".