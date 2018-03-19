Грудинин считает прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве"

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин назвал прошедшие выборы "самыми грязными на постсоветском пространстве в это время".

Такое заявление он сделал на брифинге в Москве. "К сожалению, оказался прав [основатель ФБК Алексей] Навальный: и проголосовать [одному и тому же человеку] два-три раза можно", — сказал кандидат. По данным Грудинина, такие случаи происходили в Московской области. Однако "несмотря на всю эту грязь, которая лилась", он и его сторонники прошли выборы президента "достойно", сообщает "Интерфакс".

Между тем, по результатам обработки 95% итоговых протоколов, Грудинин на выборах занимает второе место - 11,92% голосов. Лидирует президент России Владимир Путин, за которого проголосовали 76,56% избирателей. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за которого голоса отдали 5,77% россиян.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова пригласила оппозиционера Алексея Навального в Центризбирком, чтобы объяснить, почему на предстоящих выборах невозможна "карусель" с использованием "мобильного избирателя" — нового механизма голосования без открепительных удостоверений.