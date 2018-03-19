Итоги выборов президента в Свердловской области: Путин получил 74,60% голосов избирателей

Избирательная комиссия Свердловской области озвучила предварительные итоги выборов президента России 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, по состоянию на 6 часов утра 19 марта обработаны протоколы всех участковых избирательных комиссий. Подсчет голосов избирателей закончен. Явка на выборах составила 62,35% (в 2012 году она составляла 58,79%, - прим. Накануне.RU).

Окончательное распределение голосов между кандидатами в Свердловской области выглядит следующим образом: Владимир Путин получил 74,60% голосов избирателей, Сергей Бабурин - 0,73%, Павел Грудинин - 11,58%, Владимир Жириновский - 6,79%, Ксения Собчак - 2,12%, Максим Сурайкин - 0,64%, Борис Титов - 0,93%, Григорий Явлинский - 1,30%.

Добавим, на президентских выборах в 2012 году Владимир Путин набрал в Свердловской области 64,50% голосов.