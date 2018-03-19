Владимир Путин в Челябинской области набрал 73% голосов при явке 66,41%

Владимир Путин набрал в Челябинской области 73% голосов после обработки протоколов всех 2 тыс. 305 участковых избирательных комиссий, сообщили накануне в пресс-службе облизбиркома.

По сравнению с 2012 годом результат главы государства в регионе на 8% больше.

По предварительной информации, кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место с 12,99% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на третьем месте, набирая 6,96% голосов избирателей.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,79% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,23%, председатель "Партии Роста" Борис Титов - 0,93%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,77% и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,76%.

Явка в регионе оказалась выше, чем на выборах президента в 2012 году (62,79%) и составила 66,41%.

Напомним, по итогам выборов президента в 2012 году в Челябинской области Путин получил 65,02% голосов, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 14,72%, Жириновский - 5,66%.