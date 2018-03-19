В Прикамье Путин получил три четверти голосов

В Пермском крае все 55 территориальных избирательных комиссий сдали сведения о выборах президента. Три четверти тех, кто имеет право голоса, отдали его Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

Путина подержали 75,35% избирателей (993 тыс. 76 человек). На втором месте – выдвинутый КПРФ Павел Грудинин с результатом в 10,55% (138 тыс. 977 голосов). Третье – у председателя ЛДПР Владимира Жириновского: он получил поддержку 6,55% голосовавших (90 тыс. 132 человека). Четвертое место – у кандидата от "Гражданской платформы" Ксении Собчак: за нее проголосовали 2,2% людей (28 тыс. 963 человека). Отметим, явка в регионе составила 57,14%.

Напомним, в 2012 году 62,94% (736,4 тыс. человек) проголосовавших жителей Прикамья поддержали Владимира Путина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов набрал 15,78% голосов. На третьем месте был самовыдвиженец Михаил Прохоров с результатом в 10,86%. Явка в 2012 году была выше: 67,05%.