Климкин призвал ЕС ввести санкции против "главного путинского лоббиста" Шредера

Евросоюзу следует ввести санкции в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщает "Газета.ru" со ссылкой на немецкую газету Bild, он при этом назвал экс-канцлера ФРГ "важнейшим путинским лоббистом во всём мире".

"Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", — отметил глава украинского МИД.

Климкин добавил, что санкции должны распространяться не только на членов правительства РФ и российских госкомпаний, но и на тех, кто "продвигает за границей проекты" Москвы.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, глава МИД Украины заявил, что все лица, привлечённые к голосованию на выборах президента РФ в Крыму, попадут под санкции, о чём ранее предупреждал президент страны Пётр Порошенко.

Напомним, по последним данным, среди кандидатов на выборах 18 марта продолжает уверенно лидировать самовыдвиженец Владимир Путин с 75,91% голосов после обработки 70% протоколов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.