Париж не признаёт проведение выборов президента РФ в Крыму

Париж не намерен признавать проведения на территории Крыма выборов президента РФ. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Франции.

18 марта в России прошли выборы президента. Как сообщало Накануне.RU, по последним данным, самовыдвиженец Владимир Путин продолжает уверено лидировать, набирая 75,91% голосов после обработки 70% протоколов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

"Четыре года спустя после произошедшей незаконной аннексии Автономной республики Крым, а также Севастополя Франция самым решительным образом подтверждает свою приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Крыма в рамках международно признанных границ", — передаёт ТАСС слова из заявления французского МИД. В документе отмечается, что "намерение оспаривать с помощью силы существующие границы противоречит нормам международного права, в том числе и тем международным обязательствам, которые взяла на себя Россия".

"Франция не признаёт проведения нынешних российских президентских выборов в Крыму", — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

МИД также выразил обеспокоенность "милитаризацией крымского полуострова и ухудшением там ситуации с правами человека, в частности, в том, что касается крымских татар".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, явка на избирательные участки в Республике Крым сопоставима с явкой на состоявшийся четыре года назад референдум о вхождении полуострова в состав России.