СМИ: Путин не хочет быть президентом "до ста лет"

Президент России Владимир Путин назвал смешным предположение, что он может участвовать в выборах президента России в 2030 году.

"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите, — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — ответил Путин на вопрос агентства Bloomberg на пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

Также Путина спросили, есть ли у него планы осуществлять во время своего следующего президентского срока конституционную реформу, связанную, например, с перераспределением полномочий между ветвями власти. "Пока я никаких реформ не планирую", — ответил глава государства. Путин также добавил, что думает над кандидатурой председателя правительства "предметно", но обо всех изменениях он объявит после инаугурации, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок