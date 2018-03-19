Выборы-2018. Проголосовавших женщин больше, чем мужчин

ВЦИОМ опубликовал статистику по аудитории выборов президента России.

Как сообщил гендиректор Фонда Константин Абрам, женщины более активно голосовали, нежели мужчины. Так среди избирателей - 55,3% - женщины.

По возрасту, самые активные - от 45 до 59 лет - 26,1%, от 35 до 44 лет — 22,8%, от 25 до 34 лет - 17,5%. И лишь 9% пришедших на избирательные участки в возрасте от 18 до 24 лет.

Напомним, по последним данным, Владимир Путин побеждает на выборах президента, набирая 76,41% голосов - таковы результаты обработки 90% протоколов.

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 12,05% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у которого 5,85% голосов избирателей.