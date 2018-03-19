Под Екатеринбургом произошло массовое ДТП

В Свердловской области произошло смертельное ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла вечером 18 марта на 153 км автодороги "Подъезд к г.Екатеринбургу от М5". В результате происшествия два человека погибли и еще трое получили различные травмы.

По предварительным данным, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем "НИССАН ТИИДА", не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с "ЧЕРИ Т11". После этого произошло столкновение со встречным "НИССАН ТЕАНА", которым управляла женщина. От столкновения транспортных средств отлетевшими фрагментами был поврежден автомобиль "МИЦУБИСИ ЛАНСЕР".

В результате автоаварии водитель и пассажир "НИССАН ТИИДА" скончались на месте происшествия до приезда медиков. Переломы, ушибы и ссадины получила женщина - водитель "НИССАН ТЕАНА", водитель и пассажир "ЧЕРИ Т11". Они были доставлены в ГБУЗ СО "Сысертская ЦРБ".

Необходимо отметить, что в момент ДТП дорога была заснеженная, шел снег.