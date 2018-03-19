У Путина в Челябинской области 73% голосов

В Челябинской области Владимир Путин набирает 73,06% голосов.

Таковы данные, полученные после начала передачи сведений всеми территориальными комиссиями региона. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, согласно предварительным данным, оказался на втором месте с 12,98% голосов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский замыкает тройку, набирая 7,02% голосов избирателей.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак получила 1,73% голосов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский - 1,18%, председатель "Партии Роста" Борис Титов - 0,91%, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин - 0,78% и кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин - 0,77%.

По итогам выборов президента в 2012 году в Челябинской области Путин получил 65,02% голосов, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 14,72%, Жириновский - 5,66%.