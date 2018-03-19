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18.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
19.03.2018 03:24 Мск (05:24 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин прокомментировал дело Скрипаля
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коллаж, Великобритания, Сергей Скрипаль, смерть, спецсредство Новичок, давление (2018) | Фото: Накануне.RU

Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.
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Отвечая на вопрос журналистов, глава государства заявил, что узнал об этом деле из СМИ. Он подчеркнул, что Россия не располагает отравляющими веществами.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать! — сказал президент. — У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

Ранее сообщалось, что британская полиция опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки. Правоохранители призвали откликнуться тех граждан, которые видели машину бывшего полковника российской разведки 4 марта на улицах Солсбери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.

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19.03.2018 03:24 Мск | Денис Линов
05:24 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 16:10 Мск
Глава английского МИД заявил, что Великобритания совместно с Россией хотела бы расследовать отравление Скрипаля








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Путин прокомментировал дело Скрипаля
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