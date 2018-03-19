Путин прокомментировал дело Скрипаля

Президент России Владимир Путин прокомментировал отравление в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.

Отвечая на вопрос журналистов, глава государства заявил, что узнал об этом деле из СМИ. Он подчеркнул, что Россия не располагает отравляющими веществами.

"Что касается той трагедии, о которой вы сказали, я узнал о ней из средств массовой информации. И первое, что приходит в голову, что если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. Это очевидный факт, надо это понимать! — сказал президент. — У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей".

Ранее сообщалось, что британская полиция опубликовала фотографию автомобиля бывшего полковника российской разведки. Правоохранители призвали откликнуться тех граждан, которые видели машину бывшего полковника российской разведки 4 марта на улицах Солсбери.

Как ранее сообщало Накануне.RU, по результатам расследования стало известно, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Москва запросила у Лондона образцы примененного вещества, однако России в этом было отказано.