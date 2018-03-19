Обработано 90% протоколов. Грудинин уверенно обходит Жириновского

Владимир Путин побеждает на выборах президента, набирая 76,41% голосов - таковы результаты обработки 90% протоколов.

Второе место у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 12,05% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у которого 5,85% голов избирателей.

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак улучшила свой результат до 1,59%. Кандидат от "Яблока" Григорий Явлинский приблизился к однопроцентному рубежу - 0,98%. Кандидат Борис Титов от "Партии Роста" закрепился на шестой строчке (0,73%). За ним идет выдвинутый партией "Коммунисты России" Максим Сурайкин с 0,68% голосов, и замыкает гонку Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") с показателем 0,65%.