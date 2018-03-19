Жириновский обошел Грудинина в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Путин набирает 85,78%.

В результате обработки данных от 10 территориальных избирательных комиссий из 13, на втором месте идет ЛДПР Владимир Жириновский - 5,91% голосов. Замыкает тройку кандидат от КПРФ Павел Грудинин - 5,14% голосов избирателей.

Остальные кандидаты не преодолели порог в 1%.

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам выборов президента РФ в 2012 году Путин получил 84,58% голосов избирателей, кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов - 5,59%, Жириновский - 5,21%.