Около 75%. Путин лидирует на Среднем Урале

В Свердловской области обработано 91,46% избирательных бюллетеней.

Победу одерживает действующий президент России Владимир Путин, за него голоса отдали 74,69% избирателей.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,63%. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский - 6,96%. Ксения Собчак набрала 1,97%, у Григория Явлинского – 1,19%, у Бориса Титова – 0,88%, у Сергея Бабурина – 0,72%, у Максима Сурайкина – 0,64%.

Явка на выборах в Свердловской области составляет 62,46%. Подсчет голосов избирателей продолжается.

По итогам выборов в 2012 г. результаты голосования в Свердловской области были следующие: Путин - 64,50%, Прохоров - 11,46%, Миронов - 12,14%, Зюганов - 12,14%, Жириновский - 5.20%.