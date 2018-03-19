Мировые СМИ отметили высокую явку на выборах президента России

Западные СМИ пишут о том, что президентские выборы в России, прошедшие в четвертую годовщину присоединения Крыма к РФ, а также на фоне ухудшения отношений с Западом, ознаменовались ростом явки по сравнению с 2012 годом.

"Самым большим вопросом был уровень явки. Пока независимые исследования показывают, что большинство россиян продолжают поддерживать Путина в качестве президента, недостаток неопределенности или популярных оппозиционных кандидатов угрожал привести к тому, что люди останутся дома", — пишет Washington Post.

Как пишет издание, "Кремль, по словам аналитиков, надеялся на высокую явку, чтобы обеспечить законность еще одного срока Путина". Тем не менее, западные издания, в частности французская газета Parisien, констатируют, что явка на выборах "в гигантской стране, которая насчитывает не менее 11 часовых поясов", увеличилась по сравнению с 2012 годом. Wall Street Journal пишет, что "внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток… усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла (Путину — прим. ред.) достигнуть большой популярности среди народа".

"Путин обеспечил себе срок до 2024 года", — пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. И так как победа Путина сомнений не вызывает, СМИ переходят к анализу того, какие задачи стоят перед Путиным в ближайшие шесть лет. Испанская Vanguardia отмечает, что в ходе следующих шести лет у власти Путину будет необходимо решить много задач. "Внутренние проблемы — продолжать борьбу с бедностью и поднимать экономику после кризиса, и внешние вопросы с западными странами", — пишет Vanguardia. Это издание отмечает, что одному вопросу нужно уделить много внимания — "имени преемника, потому что очень вероятно, что 2024 год будет последним годом с Путиным у власти". По данным газеты, "оппозиционные политики выступают с критикой по поводу того, что место главы государства занято одним и тем же человеком в течение многих лет, в то же время эксперты согласны, что, из-за этого Путину и его ближайшему окружению будет трудно найти человека или формулу, которая после его ухода поможет поддерживать объединенной политическую систему".

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что "выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом". В частности, издание пишет об отравлении экс-полковник запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, что стало причиной высылки из Великобритании 23 российских дипломатов.

По мнению немецкого журнала Spiegel, вопрос был не в том, победит ли Путин, а в том, с каким количеством голосов. При этом западные СМИ с интересом обсуждают других кандидатов – кто они и что предлагают избирателям. "Дебаты о лучшей программе для будущего России не состоялись", — пишет Spiegel. Издание отмечает, что в теледебатах Путин не принимал участия, Жириновский обозвал Собчак, а Сурайкин грозился сломать челюсть Грудинину. При этом французская Parisien пишет, что Грудинин является "особенностью этих выборов", так как он является кандидатом от КПРФ, но при этом не имеет партбилета. "Единственный серьезный соперник, Алексей Навальный, был не допущен до участия в выборах", — отмечает New York Times. "Многие избиратели, однако, считали, что выбор какого-либо из оппозиционных кандидатов будет похож на обращение к одному из семи гномов с просьбой принять на себя роль Белоснежки", — отмечает издание, сообщает РИА "Новости".

Напомним, по последним данным, кандидат в президенты РФ Владимир Путин продолжает уверено лидировать по итогам выборов, набирая 75,91% голосов после обработки 70% протоколов.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, который за последнее время потерял почти 3% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.