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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
19.03.2018 01:17 Мск (03:17 Екб)
политика | В России | За рубежом
Мировые СМИ отметили высокую явку на выборах президента России
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(2017) | Фото:

Западные СМИ пишут о том, что президентские выборы в России, прошедшие в четвертую годовщину присоединения Крыма к РФ, а также на фоне ухудшения отношений с Западом, ознаменовались ростом явки по сравнению с 2012 годом.
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"Самым большим вопросом был уровень явки. Пока независимые исследования показывают, что большинство россиян продолжают поддерживать Путина в качестве президента, недостаток неопределенности или популярных оппозиционных кандидатов угрожал привести к тому, что люди останутся дома", — пишет Washington Post.

Как пишет издание, "Кремль, по словам аналитиков, надеялся на высокую явку, чтобы обеспечить законность еще одного срока Путина". Тем не менее, западные издания, в частности французская газета Parisien, констатируют, что явка на выборах "в гигантской стране, которая насчитывает не менее 11 часовых поясов", увеличилась по сравнению с 2012 годом. Wall Street Journal пишет, что "внешняя политика Путина вместе с усилиями по восстановлению российских Вооруженных сил стала частью попыток… усилить позиции страны на мировой арене — кампания, которая помогла (Путину — прим. ред.) достигнуть большой популярности среди народа".

"Путин обеспечил себе срок до 2024 года", — пишет немецкое издание Suddeutsche Zeitung. И так как победа Путина сомнений не вызывает, СМИ переходят к анализу того, какие задачи стоят перед Путиным в ближайшие шесть лет. Испанская Vanguardia отмечает, что в ходе следующих шести лет у власти Путину будет необходимо решить много задач. "Внутренние проблемы — продолжать борьбу с бедностью и поднимать экономику после кризиса, и внешние вопросы с западными странами", — пишет Vanguardia. Это издание отмечает, что одному вопросу нужно уделить много внимания — "имени преемника, потому что очень вероятно, что 2024 год будет последним годом с Путиным у власти". По данным газеты, "оппозиционные политики выступают с критикой по поводу того, что место главы государства занято одним и тем же человеком в течение многих лет, в то же время эксперты согласны, что, из-за этого Путину и его ближайшему окружению будет трудно найти человека или формулу, которая после его ухода поможет поддерживать объединенной политическую систему".

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung отмечает, что "выборы состоялись в разгар усилившейся напряженности в отношениях с Западом". В частности, издание пишет об отравлении экс-полковник запаса ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, что стало причиной высылки из Великобритании 23 российских дипломатов.

По мнению немецкого журнала Spiegel, вопрос был не в том, победит ли Путин, а в том, с каким количеством голосов. При этом западные СМИ с интересом обсуждают других кандидатов – кто они и что предлагают избирателям. "Дебаты о лучшей программе для будущего России не состоялись", — пишет Spiegel. Издание отмечает, что в теледебатах Путин не принимал участия, Жириновский обозвал Собчак, а Сурайкин грозился сломать челюсть Грудинину. При этом французская Parisien пишет, что Грудинин является "особенностью этих выборов", так как он является кандидатом от КПРФ, но при этом не имеет партбилета. "Единственный серьезный соперник, Алексей Навальный, был не допущен до участия в выборах", — отмечает New York Times. "Многие избиратели, однако, считали, что выбор какого-либо из оппозиционных кандидатов будет похож на обращение к одному из семи гномов с просьбой принять на себя роль Белоснежки", — отмечает издание, сообщает РИА "Новости".

Напомним, по последним данным, кандидат в президенты РФ Владимир Путин продолжает уверено лидировать по итогам выборов, набирая 75,91% голосов после обработки 70% протоколов.

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 13,39%, который за последнее время потерял почти 3% голосов. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,34%.

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19.03.2018 01:17 Мск | Денис Линов
03:17 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.03.2018 01:06 Мск
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Ранее 19.03.2018 00:01 Мск
Уровень поддержки Грудинина опустился ниже 13% после обработки 60% бюллетеней








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Мировые СМИ отметили высокую явку на выборах президента России
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