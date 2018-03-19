В Приморье проверяют попавший на видео вброс бюллетеней

Сообщение о попавшем на видео вбросе избирательных бюллетеней на участке в городе Артем Приморского края, о котором заявило краевое отделение ЛДПР, стало наиболее существенным нарушением в ходе нынешних выборов в регионе.

Об этом сообщил председатель общественной палаты Приморья Борис Ступницкий. В настоящее время инцидентом, который зафиксирован на избирательном участке №326, занимаются правоохранительные органы и общественная палата.

В рамках проверки по этому случаю будет проведен ряд экспертиз. "Там нужно провести достаточное количество мероприятий и экспертиз", - уточнил Ступницкий.

Он отметил, что в целом во время выборов президента РФ в крае существенных нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в крае разбираются с жалобой Приморского отделения ЛПДР. По заявлению доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского Власа Копейкина, в участковой избирательной комиссии №326 в Артеме, "камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии".

Заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова сообщила, что ящик для голосования в который, возможно, были вброшены бюллетени, опечатан, сообщает "Интерфакс".