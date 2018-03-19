В Приморье проверяют попавший на видео вброс бюллетеней

в этот день
19.03.18
01:42
В Екб.03:42
"Чеченской явки" больше нет?
Человек-ракета, моржи и рыцари сходили проголосовать
Весна? Не слышали. На Урале буря, снег, метель, гололед
Главное
Путин не планирует конституционных реформ

Тема дня
Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
портреты ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Минобороны наказало виновных в инциденте со Знаменем Победы на параде в Волгограде
США ввели новые санкции в отношении россиян
В Кургане горел супермаркет "Метрополис"
Православные активисты пытаются препятствовать отпеванию Олега Табакова
"Не могу поступаться принципами!" 30 лет смелой попытке предотвратить распад СССР
"А зачем вам Ельцин-центр?": комик Руслан Белый пошутил про Екатеринбург
Шевченко: Потасовка на прошедших дебатах - спланированная провокация властей
Минобороны показало запуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
Голосование
За кого Вы проголосовали на выборах президента РФ?

Сергей Бабурин

Павел Грудинин

Владимир Жириновский

Владимир Путин

Ксения Собчак

Максим Сурайкин

Борис Титов

Григорий Явлинский

Испортил бюллетень

Не ходил на выборы


Результаты 6

В Приморье проверяют попавший на видео вброс бюллетеней
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Накануне.RU

Сообщение о попавшем на видео вбросе избирательных бюллетеней на участке в городе Артем Приморского края, о котором заявило краевое отделение ЛДПР, стало наиболее существенным нарушением в ходе нынешних выборов в регионе.
Читайте также:

Об этом сообщил председатель общественной палаты Приморья Борис Ступницкий. В настоящее время инцидентом, который зафиксирован на избирательном участке №326, занимаются правоохранительные органы и общественная палата.

В рамках проверки по этому случаю будет проведен ряд экспертиз. "Там нужно провести достаточное количество мероприятий и экспертиз", - уточнил Ступницкий.

Он отметил, что в целом во время выборов президента РФ в крае существенных нарушений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в крае разбираются с жалобой Приморского отделения ЛПДР. По заявлению доверенного лица кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского Власа Копейкина, в участковой избирательной комиссии №326 в Артеме, "камерой видеонаблюдения был зафиксирован массовый вброс избирательных бюллетеней в урны для голосования членом избирательной комиссии".

Заместитель председателя избирательной комиссии Приморского края Лариса Орлова сообщила, что ящик для голосования в который, возможно, были вброшены бюллетени, опечатан, сообщает "Интерфакс".

Другие новости по темам: выборы президента РФ, ЦИК, вброс
19.03.2018 00:34 Мск | Денис Линов
02:34 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.03.2018 00:26 Мск
Путин лидирует в Хабаровском крае и ЕАО после обработки 100% бюллетеней

Ранее 18.03.2018 06:38 Мск
Минкомсвязи: Перед выборами возросло количество кибератак на российские сайты

Ранее 18.03.2018 05:01 Мск
Хабаровских избирателей накормили по-президентски

Ранее 18.03.2018 04:09 Мск
На Дальнем Востоке отмечается рекордная явка на выборах

Ранее 18.03.2018 02:02 Мск
В ЦИК рассказали о голосовании россиян в Антарктиде

Ранее 18.03.2018 01:30 Мск
Центризбирком сообщил об удалении 1,5 млн "мертвых душ" из списков избирателей

Ранее 18.03.2018 00:41 Мск
В России стартовали президентские выборы








Добавить комментарий:

В Приморье проверяют попавший на видео вброс бюллетеней
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+