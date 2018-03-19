Путин лидирует в Хабаровском крае и ЕАО после обработки 100% бюллетеней

На выборах президента РФ в Хабаровском крае Владимир Путин набрал 65,76 % голосов, в Еврейской автономной области - 67,47%.

После обработки 100% бюллетеней в Хабаровском крае следом за Путиным идет Павел Грудинин - 18,43%, на третьем месте Владимир Жириновский - 9,31% голосов избирателей. Ксения Собчак набрала 1,73% голосов, остальные кандидаты - менее одного процента. Явка в Хабаровском крае превысила 60%.

В 2012 в Хабаровском крае победу на выборах одержал Владимир Путин, набрав 56,16% голосов. На втором месте был кандидат от КПРФ - 17,65%, на третьем Владимир Жириновский - 10,47%.

В Еврейской автономной области обработано 100% голосов. По данным регионального избиркома, с большим отрывом лидирует Владимир Путин, который набрал 67,48%. Следом идет Павел Грудинин - 18,12%, на третьем - Владимир Жириновский у него 9,52% голосов. Явка в ЕАО составила 60,25% избирателей.

На прошлых президентских выборах Путин набрал В ЕАО 61,59%, кандидат от коммунистической партии 18,63%, за Жириновского в 2012 отдали свой голос 8,35% избирателей автономии.