Уровень поддержки Грудинина опустился ниже 13% после обработки 60% бюллетеней

Уровень поддержки кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина снижается после обработки 60% бюллетеней.

По данным ЦИК, его поддерживают 12,9% избирателей, тогда как после обработки половины бюллетеней для голосования этот параметр составлял 13,3%.

Владимир Путин по-прежнему лидирует на выборах президента с результатом 75,5% голосов по итогам обработки 60% бюллетеней.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский набрал 6,1% голосов. Результат Ксении Собчак пока остается стабильным - 1,4%. Остальные кандидаты получают после обработки 60% бюллетеней менее 1% голосов избирателей.