Путин "думает" над тем, кто возглавит правительство РФ в его новый президентский срок

Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, сообщил, что думает над тем, кто возглавит правительство России в его новый президентский срок. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом он отметил, что все изменения, касающиеся состава будущего правительства, будут объявлены после инаугурации.

"Все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, вступившим в свои полномочия на новый срок. Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать. Все изменения произойдут после инаугурации", - сказал Путин.

"Что касается председателя правительства, правительства в целом - я об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов. Но все изменения будут объявлены после инаугурации", - добавил он.

Также Путин сообщил, что пока не планирует "никаких конституционных реформ".