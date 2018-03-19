"Свинские разговоры в такой момент". Вика Цыганова и ток-шоу "кто хочет стать президентом" – Ночь выборов в Yotube

Максим Сурайкин и Сергей Бабурин пришли на шоу "Ночь выборов" и сыграли с телеведущим Дмитрием Дибровым в игру "Кто хочет стать президентом".

Отметим, что это уже вторая "Ночь выборов". Первое подобное шоу проходило на выборах в Госдуму в сентябре 2017 года. Наблюдатели утверждали, что новое интернет-шоу – проект Администрации президента. Видимо, на этот раз организаторы мероприятия решили разнообразить шоу политическими "батлами" на импровизированном ринге и ток-шоу.

Дмитрий Дибров вел шоу "Кто хочет стать президентом". Первым его гостем был кандидат от коммунистов России Максим Сурайкин, затем на ринг вышел кандидат в президенты Сергей Бабурин. Характерно, что ведущий читал вопросы по бумажке и ему приходилось несколько раз извиняться перед кандидатами за их содержание.

Так, Дибров спросил Бабурина о том, за интимными фотографиями какого политика охотилась вся европейская пресса.

- Фотографии могли принадлежать выдающемуся политику, фамилия его меня не интересует.

- А вот телефончики его подружек очень?

- Вы ответьте, сценарист, который писал вам вопросы, сексуально озабочен, только в период выборов? - парировал Бабурин.

Затем Дибров спросил, какой британский политик совершал "действия" с головой свиньи в молодости.

- Меня огорчают свинские разговоры в такой момент, - ответил Бабурин.

Мероприятие собрало весь политический бомонд столицы от омбудсмена Татьяны Москальковой до депутата Госдумы Петра Толстого. Также на сцене выступали Сергей Мазаев и Вика Цыганова.

Характерно, что пришедший на мероприятие кандидат в президенты Владимир Жириновский отказался выступать на сцене и удалился с мероприятия. Вместо него выступил депутат Михаил Дегтярев.