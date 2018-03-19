После обработки 50% бюллетеней Путин набирает 75% голосов

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин по итогам обработки 50% бюллетеней набирает 75% голосов избирателей.

По данным ЦИК, действующий глава государства еще больше увеличил отрыв по сравнению с предыдущими результатами после обработки 40% бюллетеней.

По-прежнему, падение демонстрирует кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. После обработки половины бюллетеней он набирает 13,3% голосов.

В свою очередь лидеру ЛДПР отдали предпочтение 6,3% избирателей страны, Ксении Собчак - 1,4%. У остальных кандидатов - менее 1%.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, после обработки 40% бюллетеней Путин набрал 74,3%.