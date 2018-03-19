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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
18.03.2018 23:21 Мск (01:21 Екб)
политика | Центральный ФО
Путин на митинге на Манежной площади в Москве поблагодарил сторонников за результат на выборах президента
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Владимир Путин, выборы президента-2018, голосование (2018) | Фото: Михаил Метцель ТАСС

Владимир Путин поблагодарил за поддержку участников митинг-концерта "Россия. Севастополь. Крым", проходящего на Манежной площади в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Слова благодарности за результат на выборах президента РФ он обратил к участникам акции, собравшимся в столице, а также своим сторонникам на всей территории страны.

"Вы - наша общая команда, и я - член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал - это наша большая общенациональная команда. Вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также напряженно, также ответственно и еще более результативно", - сказал Путин, добавив, что Россию "ждет успех".

По словам главы государства, очень важно сохранить единство и "привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов", а в ходе работы - "думать о будущем нашей великой родины, будущем наших детей".

"Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России", - заключил он. Далее участники совместно с Путиным несколько раз проскандировали "Россия".

Владимир Путин(2018)|Фото: kremlin.ru

Как сообщало Накануне.RU, по итогам обработки 40,6% бюллетеней Владимир Путин увеличил отрыв на выборах президента РФ, набрав 74,3% голосов.

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18.03.2018 23:21 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
01:21 Екб


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Путин на митинге на Манежной площади в Москве поблагодарил сторонников за результат на выборах президента
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