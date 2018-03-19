Путин на митинге на Манежной площади в Москве поблагодарил сторонников за результат на выборах президента

Владимир Путин поблагодарил за поддержку участников митинг-концерта "Россия. Севастополь. Крым", проходящего на Манежной площади в Москве, передает корреспондент Накануне.RU.

Слова благодарности за результат на выборах президента РФ он обратил к участникам акции, собравшимся в столице, а также своим сторонникам на всей территории страны.

"Вы - наша общая команда, и я - член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал - это наша большая общенациональная команда. Вижу в этом, как минимум, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать также напряженно, также ответственно и еще более результативно", - сказал Путин, добавив, что Россию "ждет успех".

По словам главы государства, очень важно сохранить единство и "привлечь на свою сторону тех, кто мог голосовать за других кандидатов", а в ходе работы - "думать о будущем нашей великой родины, будущем наших детей".

"Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России", - заключил он. Далее участники совместно с Путиным несколько раз проскандировали "Россия".

Как сообщало Накануне.RU, по итогам обработки 40,6% бюллетеней Владимир Путин увеличил отрыв на выборах президента РФ, набрав 74,3% голосов.