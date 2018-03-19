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Итоги выборов-2018: "внешнее" сплочение на фоне "внутреннего" недовольства Эксперты полагают, что финалист президентской гонки был известен по прогнозам социологов заранее, вопрос был в том, как распределятся места во втором эшелоне и насколько высокой будет явка. Собчак потеряла часть голосов из-за своего заявления о создании партии. Жириновский – удержал привычное количество проголосовавших, а вот Грудинин получил поддержку от россиян в два раза большую, чем электоральный ветеран Владимир Вольфович.
18.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Дело Скрипаля": Запад создает предлоги для давления на РФ В туманном Альбионе увлеченно сражаются с очередной зловещей "русской угрозой".  Поводом для нового "шпионского" скандала стало загадочное отравление бывшего перебежчика-офицера ГРУ Скрипаля и его дочери неким нервнопаралитическим газом. Лондон немедленно обвинил в попытке убийства российские власти. Более того, в США тут же нашелся некий эмигрант из России, утверждающий, что именно он создатель смертоносного газа. Правда, он якобы является еще и бывшим президентом Татарстана. Но такая смесь химика и президента никого на Западе не смутила. Все дружно заговорили о химоружии "made in Russia".
14.03.2018
от издателя  |  комментариев: 15


Константин Сёмин: "Я знаю, что такое предательство!" В день рождения нашего коллеги и единомышленника - журналиста-документалиста, автора программы "Агитация и пропаганда", соавтора проекта "Последний звонок" Константина Сёмина публикуем его большое интервью, которое на днях вышло в "Экспресс-газете".
16.03.2018
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Новости
18.03.2018 22:59 Мск (00:59 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
На Ямале подводят итоги голосования: Путин продолжает "расти"
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выборы 2018, урны, герб россии (2018) | Фото:Cod59.ru

В системе ГАС "Выборы" обновлены предварительные итоги голосования на территориальных избирательных комиссиях Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

К сдаче сведений приступили шесть из 13 территориальных избиркомов ЯНАО. По данным на 22.15 Владимир Путин набирает 86?16% (22 тыс. 815 человек). Второе место по-прежнему у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его результат составляет 5?96% (1 тыс. 579 человек). Небольшое отставание у Павла Грудинина - 4?61% (1 тыс.222 человек).

Остальные кандидаты по-прежнему не преодолели планку в 1%. Ближе всех к ней приблизилась Ксения Собчак с результатом 0,91% (240 человек). Недействительными признано 203 бюллетеней. Подсчет голосов продолжается.

Отметим, что регион за два часа до конца голосования опережал Чечню по явке избирателей.

Напомним, в 2012 г. на Ямале Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей (283,3 тыс. человек). Второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%. Михаил Прохоров, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, набрал 2,33%. На последнем месте оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов с результатом 1,49%.

Другие новости по темам: выборы президента, голосование, итоги, Владимир Путин, Владимир Жириновский, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский, подсчет голосов,
18.03.2018 22:59 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
00:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.03.2018 21:22 Мск
Чеченская явка приведет к чеченскому результату? Сдались первые ТИКи Ямала

Ранее 18.03.2018 20:10 Мск
"Чеченской явки" больше нет? Кобылкин обходит Кадырова по важнейшему показателю








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На Ямале подводят итоги голосования: Путин продолжает "расти"
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