На Ямале подводят итоги голосования: Путин продолжает "расти"

В системе ГАС "Выборы" обновлены предварительные итоги голосования на территориальных избирательных комиссиях Ямало-Ненецкого автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

К сдаче сведений приступили шесть из 13 территориальных избиркомов ЯНАО. По данным на 22.15 Владимир Путин набирает 86?16% (22 тыс. 815 человек). Второе место по-прежнему у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его результат составляет 5?96% (1 тыс. 579 человек). Небольшое отставание у Павла Грудинина - 4?61% (1 тыс.222 человек).

Остальные кандидаты по-прежнему не преодолели планку в 1%. Ближе всех к ней приблизилась Ксения Собчак с результатом 0,91% (240 человек). Недействительными признано 203 бюллетеней. Подсчет голосов продолжается.

Отметим, что регион за два часа до конца голосования опережал Чечню по явке избирателей.

Напомним, в 2012 г. на Ямале Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей (283,3 тыс. человек). Второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%. Михаил Прохоров, участвовавший в выборах в порядке самовыдвижения, набрал 2,33%. На последнем месте оказался лидер "Справедливой России" Сергей Миронов с результатом 1,49%.