Путин лидирует в Югре. Жириновский уступает Грудинину

После подсчета порядка 300 тыс. бюллетеней на выборах президента России в Ханты-Мансийском автономном округе лидирует Владимир Путин. Он получил голоса 75% избирателей, передает корреспондент Накануне.RU.

33,6 тыс. голосов и 12,48% получил кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Владимир Жириновский несмотря на активную работу либерал-демократо в Югре, пока занимает третье место с 7,48% голосов.

1,34% получила самовыдвиженец Ксения Собчак. Четверо оставшихся кандидатов - Сурайкин, Титов, Явлинский, Бабурин - не набрали 1%.

Напомним, Владимир Путин в ХМАО в 2012 г. получил голоса 469,8 тыс. югорчан - 66,41% избирателей. Второе место у Зюганова - 13,8%. На третьем с результатом 8,11% - Владимир Жириновский. Михаил Прохоров занял 4 место, набрав 7,14%, меньше всего голосов получил Сергей Миронов - 3,29%.

В 2012 г. за президента проголосовали 64,04% югорчан, на выборы пришли порядка 774 тыс. человек. Предварительная явка на выборах 2018 г. - 68,2%.