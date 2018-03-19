Обработано более 40% бюллетеней: Путин "подрос", Грудинин - "падает"

По итогам обработки 40,6% бюллетеней Владимир Путин увеличивает отрыв на выборах президента РФ.

По данным ЦИК, Путин набирает 74,3%, меньше голосов стало у кандидата от КПРФ Павла Грудинина - 13,9%. Владимир Жириновский, идущий на третьем месте, набирает 6,5%. Ксения Собчак - 1,4%. У остальных менее 1%.

По итогам обработки 30% бюллетеней Путин лидировал с результатом 73,1%, у Грудинина было на процент больше - 14,9%, у Жириновского - 6,7%.

В 2012 г. Владимир Путин был избран президентом с 63,6% голосов. На втором месте был Геннадий Зюганов (КПРФ) - 17,18% голосов, тройку замкнул самовыдвиженец Михаил Прохоров - 7,8%.