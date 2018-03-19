В "родной" области Грудинин набирает свыше 13% по результатам обработки первых бюллетеней

Большинство жителей Подмосковья, согласно предварительным результатам голосования в регионе, опубликованным в системе ГАС "Выборы" на текущий момент, поддерживают Владимира Путина.

Результат действующего президента в Московской области по состоянию на 22.30 мск - 73,16%.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, чье предприятие - Совхоз имени Ленина - находится в этом регионе, по результатам обработки первых бюллетеней набирает 13,37%. Это несколько выше, чем уровень поддержки на текущий момент среди избирателей в Москве.

За лидера ЛДПР Владимира Жириновского пока проголосовало 6,01% жителей Подмосковья, за Ксению Собчак - 2,29%, за Григория Явлинского - 1,40%. У остальных кандидатов - меньше 1% голосов жителей Московской области.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее кандидат в президенты Павел Грудинин, пока занимающий второе место по итогам предварительного подсчета голосов, поблагодарил своих избирателей.