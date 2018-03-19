В Челябинской области стали известны первые итоги выборов президента

В Челябинской области посчитали более половины голосов избирателей. По данным на 0.00 лидирует Владимир Путин - его результат 73,3% голосов, сообщили Накануне.RU в избиркоме региона.

На втором месте, как и по всей стране, Павел Грудинин - он набрал 10%, следом идет Владимир Жириновский - 6,8%, остальные кандидаты не набрали и 2% голосов.

На Южном Урале в день выборов 18 марта работали 2 тыс. 305 участков. Явка избирателей - более 60%.

На президентских выборах 2012 года голоса распределились следующим образом: Владимир Путин набрал 65,02%, Геннадий Зюганов - 14,72%, Михаил Прохоров - 8,03%, Владимир Жириновский - 5,66%, Сергей Миронов - 5,1%.