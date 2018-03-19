Москалькова заявила, что большинство проверенных аппаратом омбудсмена нарушений не подтвердились

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что большинство нарушений, поступивших от организации "Голос", не подтвердились. Об этом она заявила в информационном центре ЦИК, передает корреспондент Накануне.RU.

Она отметила, что мониторинговый штаб омбудсмена старался проверять каждый сигнал, который поступал из числа тех, что были зафиксированы на "Карте нарушений" организации "Голос".

"В большинстве случаев, я бы сказала - практически во всех из тех, что мы проверяли, информация не подтвердилась. Мы хотели прикрепить эту информацию к "Карте нарушений" организации "Голос", но технически у нас это не совсем получилось. Общественности важно получать объективную информацию о каждом нарушении и реакции на нее", - прокомментировала она.

Также Москалькова сообщила, что штаб столкнулся с фейковый информацией о нарушениях. "Это сподвигло нас всех на то, чтобы глубоко проверять каждое нарушение. Это дисциплинировало территориальные избирательные комиссии, каждого из нас", - сказала уполномоченный по правам человека.