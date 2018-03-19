В "красной" Новосибирской области у Грудинина результат лучше, чем в среднем по стране

Новосибирская область, где традиционно сильна поддержка коммунистов, "набросила" один процент кандидату от КПРФ Павлу Грудинину - если в среднем по стране у него на текущий момент 14,6%, то в Новосибирской области - 16,3%. За Владимира Путина здесь проголосовали 71,09% избирателей, за Владимира Жириновского - 6,73%. Голоса за Ксению Собчак отдали 1,57% всех, пришедших к урнам для голосования, за Григория Явлинского 1,09%. Меньше процента у Сергея Бабурина 0,65%, Бориса Титова 0,67%, Максима Сурайкина 0,65%.

18.03.2018 22:06 Мск | Новосибирск | информационная служба Накануне.RU

00:06 Екб





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В "красной" Новосибирской области у Грудинина результат лучше, чем в среднем по стране