"6 млн человек голосовали не по месту жительства", - в КПРФ подвели итоги нарушений

В единый день голосования юристы центрального штаба Павла Грудинина подали в ЦИК 35 жалоб и до самого закрытия участков фиксировали вбросы бюллетеней. Об этом на пресс-конференции рассказали руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев и доверенное лицо кандидата от КПРФ в президенты России Ирина Филатова.

Они заявили, что нарушения выборного законодательства начались уже в самом начале избирательной кампании. Так, по их словам, примерно 70% информационных сюжетов на центральном телевидении о Павле Грудинине носили негативный характер. Также они уверены, что не соблюдалось и равенство освещения (по времени) деятельности кандидатов, а ряд важных мероприятий с участием Павла Грудинина игнорировались центральным телевидением.

В период до дня голосования юридической службой центрального штаба Павла Грудинина было подано в ЦИК 135 жалоб и в генпрокуратуру – 20 жалоб.

"Генпрокуратура вообще не стала рассматривать наши жалобы, а сразу перенаправила их в ЦИК. Центризбирком в свою очередь демонстрировал двойные стандарты. Например, жалобу Сурайкина рассмотрели оперативно, и по всей стране стали запрещать и изымать наш информационный бюллетень, изданный большим тиражом. А вот наши жалобы долго не хотели рассматривать, а потом вынесли на рабочие комиссии ЦИК пакетами (по 30-40 жалоб) в течение 40 минут. Нашим юристам фактически не было дано право на ответ. Фактически был продемонстрирован формальный подход Центризбиркомом. Вопиющий случай произошел в прямом эфире на центральном телевидении во время дебатов, когда Сурайкин привел гражданку, которая на тот момент не являлась его доверенным лицом. Это бесспорное нарушение выборного законодательства, считают юристы КПРФ", - отмечают в КПРФ

В единый день голосования юристы центрального штаба Павла Грудинина подали в ЦИК 35 жалоб.

"По нашим данным, примерно 6 млн человек голосовали не по месту жительства. Это около 10-12% от общего числа проголосовавших граждан. Проконтролировать эти результаты не представляется возможным", - говорят в КПРФ.

Коммунисты также отмечают высокие цифры голосующих надомно, при этом в отдельных случаях (Краснодарский край) количество голосующих было таким, что их просто нереально обойти за один день голосования. Также отмечается, что давали сбои КОИБы, которые отключались на время.