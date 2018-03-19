"Вагонка" проголосовала за Путина. Больше 75% отдали голоса действующему президенту страны

Жители района, который в Нижнем Тагиле называют "вагонкой", где живут работники "Уралвагонзавода", проголосовали, естественно, за Владимира Путина, передает корреспондент Накануне.RU.

Результат голосования по предварительным данным - после обработки более 78% бюллетней - лучше, чем по стране. За Владимира Путина проголосовало более 75%. При этом явка составила более 63%.

При этом в 2012 году результат голосования за Владимира Путина был 66,7%. Получается, что поддержка Путина среди "вагончан" выросла почти на 8%.

Накануне.RU обратилось попросило прокомментировать эти цифры советника генерального директора по корпоративным коммуникация АО НПК "Уралвагонзавод" Дмитрия Калениченко:" Дмитрий, район Нижнего Тагила , где живут сотрудники УВЗ , проголосовал , естественно, за Путина, но откуда взялись резервы? В 2012 году за Путина проголосовало 66,7%, а в 2018 - по предварительным данным 75,3%"

"Не Боги горшки обжигают! "Потемкинские деревни" канули в лету на "Уралвагонзаводе". Выборы дали возможность людям высказываться честно и по ситуации. Нам самим было интересно. Ведь за последний год сменилось руководство, вошли в "Ростех", стало больше правды, как в региональных, так и в федеральных СМИ. Рост поддержки действующего президента в Тагиле, получается, можно соотносить и с последними назначениями в корпорации. Видим, что есть поддержка заводчан, но надо работать", - заявил Дмитрий Калениченко.