В регионах "тюменской матрешки" ЛДПР серьезно теснит КПРФ

Судя по предварительным данным, в двух из трех регионов "тюменской матрешки" Владимир Жириновский вырывается на второе место, об этом говорят данные с юга Тюменской области и ЯНАО. Выдвинувшая Павла Грудинина КПРФ серьезно сдает позиции. Только в ХМАО КПРФ сохраняет второе место, но все равно со снижением, у Грудинина 11,60%, тогда как у Жириновского 8%.

В Тюменской области в 2012 г. Путина поддержали 73,10%. Второе место в 2012 г. занял Геннадий Зюганов с 11,41%. Владимир Жириновский получил 7,07% голосов.

В ЯНАО в 2012 г. Владимира Путина поддержали 84,58% избирателей, второе место занял Геннадий Зюганов (КПРФ) – 5,59%, с небольшим отрывом от него был Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,21%.

В ХМАО на прошлых выборах Владимир Путин получил голоса 66,41% избирателей. Второе место было у Зюганова - 13,8%. На третьем с результатом 8,11% - Владимир Жириновский.