В Зауралье уже посчитали более половины голосов избирателей: лидирует Владимир Путин

В Курганской области избирком обработал уже более 67% протоколов УИК, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным на 23.30 18 марта в выборах приняли участие 63,91% голосов избирателей - 226 тыс. 776 голосов из 354 тыс. 811.

По этим данным лидирует Владимир Путин - его результат 73,96%. На втором месте Павел Грудинин с результатом 13,15%.

Далее результаты расположены следующим образом: Владимир Жириновский - 8,85%, остальные кандидаты в президенты РФ набрали пока менее 1% голосов избирателей.