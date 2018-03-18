Обработано 30% бюллетеней на выборах президента. Лидер не изменился

ЦИК представил данные обработки 30% бюллетеней на выборах президента России, передает корреспондент Накануне.RU.

Владимир Путин занимает первое место с результатом 73,1% .

Второе место у кандидата КПРФ Павла Грудинина - 14,9%. Третье - у лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 6,7%

Ксения Собчак пока получает 1,3% голосов избирателей. Планку в 1% голосов оставшаяся "четверка" кандидатов не преодолела планку в 1%.

Как сообщало Накануне.RU, по данным ВЦИОМ, Путин набирает 73,9%, по данным ФОМ - 77%.

В 2012 г. Владимир Путин был избран президентом с 63,6% голосов. На втором месте был Геннадий Зюганов (КПРФ) - 17,18% голосов, тройку замкнул самовыдвиженец Михаил Прохоров - 7,8%.